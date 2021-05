Assembleia Legislativa promove 1º Fórum Amazonas Lixo Zero

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A preocupação com o lixo e esgoto jogados nos igarapés de Manaus, bem como a multiplicação de lixões pelos municípios do Amazonas, serão alguns dos temas discutidos no 1º Fórum Amazonas Lixo Zero, que acontece na próxima segunda-feira (31), na Assembleia Legislativa do Amazonas.

O evento faz parte das atividades da Semana do Meio Ambiente, que neste ano vai de 31 de maio a 6 de junho. O Fórum é uma parceria entre a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) da Aleam e o Instituto Lixo Zero, que realiza ações de conscientização sobre reciclagem de lixo em várias partes do mundo.

O presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Fausto Jr. explica que o evento será realizado de forma híbrida, ou seja, com os convidados participando de forma presencial e virtual. Objetivo é manter os cuidados para evitar aglomerações e a contaminação pelo coronavírus.

Entre os assuntos discutidos no evento está a proposta de implantação do programa Lixo Zero, que busca reduzir ao máximo o desperdício de materiais recicláveis (papel, plástico, metal, vidro e resíduos orgânicos), que vão parar no lixo.

Além da implantação em Manaus, a ideia é levar o programa para o interior do Estado, onde a coleta e reaproveitamento do lixo reciclável quase não existe.

Para falar sobre a realidade vivida pelos municípios, a Comissão de Meio Ambiente convidou representantes das 62 prefeituras do Estado. Também foram convidados representantes de órgãos ambientais dos governos Federal (Ministério do Meio Ambiente), do Amazonas (Ipaam) e prefeitura de Manaus (Semmas).

A reunião será transmitida pelo Youtube, no canal oficial da Assembleia Legislativa. Outra opção é assistir pela TV-Aleam, no canal 6 da Claro-TV a cabo.