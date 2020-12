Assembleia Viva entrega 12 toneladas de alimentos não perecíveis para 21 instituições filantrópicas do AM

Redação AM POST

O Programa Assembleia Viva, mantido por servidores da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), realizará a entrega de 12 toneladas de alimentos não perecíveis para 21 instituições filantrópicas do Estado.

A solenidade de entrega está marcada para às 8h, desta quinta-feira (10), na quadra de esportes do Poder Legislativo e acontecerá obedecendo às regras sanitárias de prevenção à Covid-19.

Além dos alimentos, serão entregues brinquedos; eletrodomésticos; computadores; móveis, entre outros. O evento contará com a participação do presidente da Casa, deputado Josué Neto (PRTB), demais deputados, diretores e representantes das instituições contempladas.

Segue lista de instituições contempladas pelo Assembleia Viva:

Casa VHIDA – Associação de Apoio à Criança com HIV; Associação Pestalozzi de Manaus; Grupo Raio de Sol – HEMOAM; Associação dos Idosos do Bairro Santo Antônio; Associação dos Moradores da Vila Gilberto Mestrinho; Associação EQUIPE K9 de Ação Social e Solidária; Igreja Batista Jardim de Deus; Grupo da terceira Idade “Raio de Sol; Projeto Menino do Rio; Associação De Mulheres Ribeirinhas-Casa De Sara – Iranduba; Instituto Restaurar; Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Jorge Teixeira IV; Organização Social Luz do Amanhecer- OSLA; Comunidade Católica Nova e Eterna Aliança; Associação de Mulheres Jasmim; Instituto Autismo no Amazonas – IAAM; ONG Acolhimento; Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Jorge Teixeira – I Etapa; Associação Amigos de Urucará; SINDPRIV – Sindicato Dos trabalhadores auxiliares e técnicos em enfermagem no Estado do Amazonas; Espaço Acolher -Casa de Idosos.

* Com informações da assessoria de imprensa