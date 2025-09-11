Assessores de Amom Mandel sofrem acidente na BR-319 durante gravações de documentário

Notícias do Amazonas – Dois membros da equipe do deputado federal Amom Mandel (Cidadania-AM) sofreram um acidente na tarde desta quinta-feira, 11, enquanto percorriam a BR-319 para captar imagens adicionais de um documentário sobre a rodovia, que deve ser lançado ainda neste mês.

De acordo com nota divulgada à imprensa pela equipe do parlamentar, o veículo perdeu o controle no quilômetro 253, no retorno para Manaus, em razão das condições precárias da estrada.

Segundo o parlamentar, a via se encontra em situação ainda mais crítica do que a registrada na primeira semana de março, quando as gravações iniciais do documentário foram realizadas.

Apesar do susto, não houve feridos, apenas danos materiais. Amom Mandel afirmou que os colaboradores estão recebendo toda a assistência necessária. Confira a nota divulgada pelo parlamentar na íntegra:

NOTA À IMPRENSA

