Amazonas

Assessores de Amom Mandel sofrem acidente na BR-319 durante gravações de documentário

De acordo com nota divulgada à imprensa pela equipe do parlamentar, o veículo perdeu o controle no quilômetro 253.

Por Bruno Pacheco

11/09/2025 às 20:20

Notícias do Amazonas  – Dois membros da equipe do deputado federal Amom Mandel (Cidadania-AM) sofreram um acidente na tarde desta quinta-feira, 11, enquanto percorriam a BR-319 para captar imagens adicionais de um documentário sobre a rodovia, que deve ser lançado ainda neste mês.

De acordo com nota divulgada à imprensa pela equipe do parlamentar, o veículo perdeu o controle no quilômetro 253, no retorno para Manaus, em razão das condições precárias da estrada.

Leia mais: Amom Mandel percorre BR-319, destaca precariedade na rodovia e falta de execução de projetos de recuperação a degradação ambiental

Segundo o parlamentar, a via se encontra em situação ainda mais crítica do que a registrada na primeira semana de março, quando as gravações iniciais do documentário foram realizadas.

Apesar do susto, não houve feridos, apenas danos materiais. Amom Mandel afirmou que os colaboradores estão recebendo toda a assistência necessária. Confira a nota divulgada pelo parlamentar na íntegra:

NOTA À IMPRENSA

“Na tarde desta quinta-feira (11), dois membros da equipe do deputado federal Amom Mandel (Cidadania-AM) sofreram um acidente enquanto percorriam a BR-319 para a captação de imagens adicionais do documentário sobre a rodovia, que será lançado ainda este mês. O veículo perdeu o controle no quilômetro 253, no retorno para Manaus, em razão das condições precárias da estrada, que se encontram ainda mais deterioradas em comparação a primeira semana de março, quando as gravações iniciais foram realizadas. Não houve feridos, apenas danos materiais. O deputado destaca que os colaboradores estão recebendo toda a assistência necessária e reforça sua atuação em defesa da recuperação da BR-319, a fim de garantir segurança e evitar novos episódios decorrentes do abandono da via.”

