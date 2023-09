Assista: Advogada é comparada a uma cadela por promotor no Fórum Henoch Reis em Manaus

No plenário do Tribunal do Júri, localizado no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, em Manaus, uma polêmica envolvendo o promotor de Justiça Walber Luís do Nascimento e a advogada criminalista Catarina Estrella chamou a atenção nesta quarta-feira (13). Durante a réplica de argumentação, o promotor comparou Catarina a uma cadela, causando indignação e repercussão nas redes sociais e na comunidade jurídica.

Em vídeo do momento, é possível ver que Walber Luís do Nascimento fez a comparação, referindo-se à advogada como uma cadela. Em resposta, Catarina Estrella pediu pela ordem durante a sessão de julgamento.

“Compará-la, Vossa Excelência, a uma cadela, de fato é muito ofensivo, mas não a Vossa Excelência, à cadela“, disse o magistrado.

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) não emitiu nenhum posicionamento oficial sobre o incidente, deixando dúvidas sobre as medidas que serão tomadas em relação ao promotor de Justiça. Por outro lado, a Associação Amazonense do Ministério Público (AAMP), por meio do seu presidente Alessandro Gouveia, manifestou total apoio ao promotor Walber do Nascimento.

“A Associação Amazonense do Ministério Público – AAMP, entidade representativa de classe, que congrega Promotores e Procuradores de Justiça, por meio de sua Diretoria, vem a público apresentar seu total e irrestrito apoio ao associado e promotor de justiça, Dr. Walber Luís Silva do Nascimento, ao tempo em que destaca a importância de sua atuação firme, urbana e técnica no plenário do Tribunal do Júri, especialmente na defesa dos direitos das vítimas de crimes em razão de gênero, e o desagrava pelas distorções produzidas pela defesa dos réus durante o julgamento, pois, em momento algum, houve, por parte do representante ministerial, a prática das condutas injustamente imputadas a ele“, diz nota de desagravo publicada pela AAMP.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Amazonas (OAB-AM), Jean Cleuter, postou mensagem de solidariedade em seu perfil pessoal de Instagram.

“Expresso minha solidariedade à Dra. Catharina Estrela neste momento. A OAB-AM está vigilante e pronta para apoiar e os interesses da nossa colega. Juntos, faremos valer a justiça e os direitos de todos os advogados e advogadas. Conte conosco, Dra. Catharina. Estamos ao seu lado“, escreveu.

Redação AM POST*