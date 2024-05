Assista: Alvo de ações no MPAM, prefeito de Urucurituba faz dancinha em Brasília

Notícias do Amazonas – O prefeito de Urucurituba, Claudenor Pontes, conhecido como “Sabugo”, protagonizou uma cena inusitada ao postar um vídeo dançando “Voando pro Pará”, sucesso da cantora Joelma, em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, durante o evento “Marcha dos Prefeitos”, na quarta-feira (22).

Vale lembrar que no ano passado, o prefeito foi alvo do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) por suspeita de fraude na licitação que contratou um show justamente da Joelma, que se apresentou durante a Festa do Cacau no município. Pelo jeito o prefeito é fã da cantora paraense.

Além disso, Sabugo também é atrelado a uma Ação Civil Pública por improbidade administrativa, instaurada em abril deste ano pelo MP.

Segundo o órgão, o vice-prefeito de Urucurituba, Leôncio Tundis, alugou sua própria residência para a Prefeitura local, onde médicos do Município são alojados. O contrato de aluguel foi feito em nome da esposa de seu cunhado e o valor mensal acordado é de R$ 5 mil, enquanto o valor de mercado para tal imóvel seria em torno de R$ 1 mil.

A investigação aponta para uma possível fraude envolvendo diversos agentes públicos, incluindo Prefeito, vice-prefeito, secretária, comissão de licitação, secretário de finanças e familiares do vice-prefeito.

