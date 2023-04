Assista: Amazonas Energia diz que população é criminosa por não apoiar medidores aéreos: ‘Quem é contra o medidor, é a favor do crime’

Redação AM POST

Um vídeo publicado nesta sexta-feira, 22, nas redes sociais da empresa Amazonas Energia tem gerado polêmica entre internautas, após a publicação afirmar que a população é criminosa por não apoiar a instalação do Sistema de Medição Centralizada (SMC).

Na narração do vídeo, a frase mais marcante associa a população ao crime de furto de energia, que supostamente seria reduzido com a instalação do SMC: “Quem é contra o medidor, é a favor do crime”. O bordão, irritou os consumidores, que pagam as contas honestamente e que não confiam no serviço de medição da energia.

A Amazonas Energia diz ainda no vídeo, que o SMC vai trazer grandes benefícios e que vai impedir furtos de energia, mais conhecidos como “gatos”. No entanto, não explica como será feita essa medida. Outro ponto que chama atenção é quando a concessionária diz que a medição será “precisa” e “se houver qualquer violação há um alerta imediato”.

Sobre a medição ser mais “precisa”, dois consumidores também reclamaram na internet, que mesmo com o SMC, a precisão prometida não foi entregue. Confira:

Assista o vídeo da Amazonas Energia