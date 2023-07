Assista: Arquiteta é mordida por boto cor-de-rosa durante passeio a praia do Amazonas

Uma arquiteta, identificada como Livia Larceda, compartilhou em suas redes sociais, no último fim de semana, a foto de uma mordida que levou de um boto cor-de-rosa durante um passeio à praia de Paricatuba, no município de Iranduba, no interior do Amazonas.

De acordo com Livia, ela não estava no local fazendo um passeio turístico para nada com botos. A arquiteta só avistou o animal enquanto estava na praia com amigos e familiares. Ao se aproximar dele, a mulher teve seu dedo mordido.

“Eu estava encantada com a praia, avistei o boto, assim como outras pessoas que estavam lá e fui chegar perto para gravar um vídeo. Gravei o vídeo do boto na praia, em seguida fui fazer um carinho e me despedir, quando fui surpreendida”, explicou a mulher.

“O boto rasgou a pele da falange de baixo do meu dedo até quase a ponta profundamente. Ele ainda continua feio, porém sem sinal de infecção. Eu tenho que ir no hospital todos os dias trocar o curativo”, relatou a jovem enquanto falava das consequências vividas depois do incidente.

