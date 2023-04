Assista: Bombeiros impedem explosão de botija de gás no interior do Amazonas

Redação AM POST

Bombeiros militares, do 2° PIBM do município de Tabatinga, foram acionados nesta quinta-feira, 6, para atenderem ocorrência de vazamento de gás de cozinha com fogo, em uma lanchonete, na av. da Amizade, no bairro Brilhante.

A guarnição chegou ao local, realizou o reconhecimento, e constatou que o registro do gás estava com defeito, deixando o fluxo de gás livre e com fogo, colocando em risco toda a estrutura da lanchonete e a vizinhança.

O comandante da guarnição adotou todos os procedimentos de segurança para evitar que o fogo oriundo do vazamento se propagasse.

A botija foi retirada do ambiente fechado, colocada em ambiente aberto, o registro da botija foi retirado, fazendo o fluxo de gás cessar e o fogo se extinguir.

