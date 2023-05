Assista: Boto ‘Curumim’ tem arpão retirado de olho no Amazonas

Nesta terça-feira, 30, um arpão que estava fincado no olho do o Boto-cor-de-rosa “Curumim” foi retirado. O animal está sendo medicado por veterinários no município de Novo Airão, interior do Amazonas.

Um vídeo publicado pelo Instagram do flutuante dos botos, local onde “Curumim” vive, mostra o animal sem a lança no olho esquerdo. No local, está um buraco. Curumim reside há anos no Parque Nacional de Anavilhana.

De acordo com o superintendente interino do Ibama no Amazonas, Joel Araújo, o objeto saiu sozinho do olho do boto. Ele continua sendo assistido por veterinários.

O flutuante será visitado ainda hoje por agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para avaliar o estado de saúdo do boto.

Desde o dia 19 de maio, o boto foi visto com o arpão cravado no olho. Ninguém foi responsabilizado pelo ferimento do animal até o momento.

