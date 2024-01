O líder comunitário David Lima da Silva, conhecido como “Davi dos Feirantes”, foi flagrado agredindo um comerciante em Manaus. As violências foram registradas por um sistema de vigilância e o vídeo ganhou destaque neste sábado (20).

As imagens exibem Davi chegando ao local com seguranças e desferindo um tapa em outro indivíduo que acabou caído no chão, recebendo auxílio dos vendedores presentes.

Após o incidente, ele prosseguiu sua visita à feira como se nada tivesse ocorrido. Não há detalhes sobre o conteúdo da conversa entre eles.

Davi exerce a presidência da associação que representa os trabalhadores da Feira da Manaus Moderna, conforme informações disponíveis em suas redes sociais.

Ele tentou se eleger como deputado federal pelo Avante — partido do prefeito de Manaus, David Almeida — nas eleições de 2018, mas não obteve êxito.

Redação AM POST