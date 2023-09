Assista: comandante permite que população leve mantimentos de balsa encalhada em Humaitá

Amazonas – Uma balsa que transportava açúcar e óleo colidiu com pedras e começou a afundar na manhã de quinta-feira (28), no Distrito Auxiliadora, no meio do Rio Madeira, na Zona Ribeirinha de Humaitá (distante a 696,4 quilômetros de Manaus).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que moradores começam a retirar a carga da balsa. Inicialmente foi dada a informação de que estavam saqueando a balsa, no entanto, o comandante da embarcação deu permissão para que todo o material fosse levado pelos comunitários.

Prejuízo total ainda não foi calculado.

Segundo a Força Armada, uma equipe foi enviada ao local nesta sexta-feira (28).

Um inquérito administrativo será instaurado para apurar as causas e as consequências do acidente.

