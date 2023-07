Assista: Deputada critica e diz que esquerda conseguiu influenciar e descaracterizar o Festival de Parintins

A deputada estadual do Rio de Janeiro, Amanda Armelau (PL), que é amazonense, se manifestou nas redes sociais para dizer que a esquerda descaracterizou o Festival de Parintins com a inclusão de pautas LGBTQIAPN+ e da população negra no evento.

“A esquerda conseguiu chegar nesse festival. Cara, ‘cês’ não ‘tão’ entendendo, os dois primeiros dias de show foram os dois primeiros dias falando de ‘LGBTQIA’, ‘cês’ não ‘tão’ entendendo”, disse ela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Sim, meu anjo, as cores ao invés de ser vermelho e branco, que são as nossas cores, do pajé, da porta-estandarte, do raio que o parta, estavam a cores do LGBTQIA+, do nada apareceu uma música com Marielle Franco. Vocês tem ideia disso, o que é você está no Festival Folclórico de Parintins e começarem com essa porr* de lacração de LGBTQIA, mulher, mulheres negras, vítimas e etc?”, diz a deputada no vídeo.

Índia Armelau, como a deputada é conhecida, comentou em especial a apresentação de seu boi Garantido e disse que além das pautas já citadas, surgiram com a bandeira do Brasil vermelha no meio da apresentação.

“Para fechar no terceiro dia tava tudo tranquilão […] quando do nada bandeira do Brasil vermelha, três uma atrás da outra. Parabéns Garantido, parabéns aos organizadores que merd* que vocês fizeram”, disse ele sobre a apresentação do bumbá.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu sai perguntando para as pessoas na rua o que elas achavam, mesmo sabendo que a galera era PT. Para minha surpresa mesmo a maioria da cidade sendo petista estava contra o que tinha acontecido porque sabia que aquilo iria prejudicar o evento que é uma das principais atrações e fonte de renda da cidade”, declarou.