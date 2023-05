Diante de autoridades locais, incluindo o prefeito Raimundo Grana e vereadores, o deputado estadual Sinésio Campos (PT), invadiu no último sábado (20), a sede Associação de Silves de Preservação Ambiental e Cultural (ASPAC), no município de Silves (distante 204 quilômetros em linha reta da capital), depois que a empresa mineradora ENEVA virou alvo da 7ª Vara da Justiça Federal no Amazonas, com a suspenção de audiências públicas que debateriam a extração de petróleo e gás no chamado Campo de Azulão, em terras indígenas, na região do Baixo Amazonas, marcadas para este final de semana.

Segundo pessoas que estavam no local, o deputado chegou acompanhado de uma ‘comitiva’ formada por seguranças, integrantes da empresa ENEVA e seus assessores, todos sem se identificarem, além de invocar as forças policiais do município, se valendo da ‘autoridade’ parlamentar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com membros da ASPAC, Sinésio invadiu a associação por entender que eles estavam indo contra os interesses de exploração mineral da empresa que ele defende. A princípio o deputado disse que tinha ido ao local “ver como é que estava”, ou seja, uma espécie de fiscalização sem ordem judicial, depois, tentou justificar que tinha sido uma visita, mas não conseguiu convencer os integrantes da Associação e representantes dos povos Mura.

Durante confusão que se formou na frente da associação, o parlamentar alegou que a ASPAC estaria impedindo a entrada de um representante da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

“Nós estamos orientados por advogados e vocês não vão entrar”, disse uma representante da ASPAC. No entanto, o parlamentar invadiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ASPAC já havia entrado na justiça contra a ENEVA, que já explora petróleo em Silves com licenças dada pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), mas sem os devidos estudos de impacto exigidos pela Lei e sem ter feito audiências públicas conforme solicita a Legislação Federal para a exploração de Gás. Coincidentemente, a “visita” do deputado Sinésio acontece após a decisão da juíza federal Jaiza Fraxe ser anunciada. A magistrada concedeu ganho de causa, cancelando as licenças e a audiência pública que eles marcaram as pressas, para justificar a exploração de Gás, mas sem disponibilizar estudos prévios, conforme manda a Lei.

Veja notícias ao vivo em: Amazônia TV clicando aqui

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*