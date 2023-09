Assista: Filho de Wallace Souza faz vídeo revoltado após imprensa envolver nome de seu pai com condenação de policiais no AM

Amazonas – O empresário Willace de Souza, filho do ex-deputado federal Wallace Souza que morreu em 2010, se manifestou nesta segunda-feira (25) nas redes sociais criticando matérias amplamente divulgadas associando seu pai a condenação de policiais civis que estariam envolvidos envolvidas com tráfico de drogas durante a “Operação 40 Graus”, desencadeada pela Polícia Civil do Estado do Amazonas no ano de 2009.

“Veículos da imprensa usaram e abusaram da imagem do meu pai neste dia de uma operação que não tem nada a ver com o caso Wallace. A operação se chama 40 graus, imprensa baré. Vocês não aprenderam com a crueldade que fizeram com a gente ? e mais uma vez tentam manchar a imagem do meu pai”, disse Willace.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foram condenados pelo crime de associação para o tráfico de drogas Evandro Reis da Silva, Ricardo Farias Soares, Aldir de Souza Silva, Cilas Viana Correia, André Serguey Aguiar da Cunha e Carlos Gonzaga Oliveira de Lima (os dois últimos são policiais civis). A polícia interceptou ligações e teve acesso a diálogos que apontavam que eles cometiam os crimes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ai eu pergunto de vocês porque que eles não divulgaram as fotos dos policiais civis que perderam seus cargos, porque que só divulgaram a foto do Wallace? Ah lembrei é porque o Wallace dá audiência. Vocês estão cometendo o mesmo erro que cometeram quando assassinaram o meu pai, quando foram irresponsáveis com notícias infundadas sobre ele”, declarou.

De acordo com as matérias as investigações contra o grupo que os policiais faziam parte começaram após a prisão de Moacir Jorge Pessoa da Costa, mais conhecido como Môa, que afirmou existir uma organização criminosa voltada ao trágico de drogas em Manaus chefiada pelo político e pelo filho dele Raphael Wallace Souza. Môa delatou os outros envolvidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Desafio a imprensa a mostrar os autos que comprovem a ligação dos réus com meu pai ou com o caso em que foi perseguido. Ficarei no aguardo”, disse.

Redação AM POST*