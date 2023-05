Assista: grave acidente deixa vários feridos no Km 17 da BR -174

Redação AM POST

Diversas pessoas ficaram feridas em um grave acidente entre um caminhão e um micro-ônibus na manhã deste domingo (7) em frente a um café da manhã no quilômetro 17 da BR -174. O micro-ônibus tombou com a colisão.

De acordo com a polícia, o micro-ônibus é usado para passeios em Presidente Figueiredo e estava estacionando no café da manhã, quando o caminhão veio em alta velocidade e atingiu a traseira do micro-ônibus. Com a força do impacto, o micro-ônibus tombou e ficou no meio-fio da estrada.

Em vídeos divulgados nas redes, mostra o momento em que pessoas que testemunharam o acidente ajudam as vítimas. Em um dos vídeos compartilhados, duas vítimas ainda estão no micro-ônibus que está tombado na beira da estrada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionados e realizam os procedimentos no local.

