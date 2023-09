Manaus/AM- Um motociclista, não identificado, ficou ferido após acidente de trânsito na quinta-feira (7), na avenida Armando Prado, no centro do município de Parintins (a 369 quilômetros a leste de Manaus).

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o carro saiu da rua Coronel Araújo para acessar o cruzamento da avenida. Nesse momento, o motociclista acaba colidindo com a parte dianteira do veículo e é arremessado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanhe as últimas notícias do Amazonas Últimas notícias de Manaus, do Amazonas e do Brasil. Clique aqui.

O acidente aconteceu quase no final da noite e apesar do forte impacto, o jovem sobreviveu e está internado no Hospital Regional Dr. Jofre Matos Cohen. Não há informações do estado de saúde dele e nem da identidade do motorista do carro.

Assista: motociclista é arremessado após ser atropelado por carro em cruzamento no AM pic.twitter.com/kF9imUFeGa — AM POST (@portalampost) September 8, 2023 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST