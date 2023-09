Assista: Motociclista morre após perder o controle do veículo e colidir em poste no interior do Amazonas

Um motociclista, identificado como Weverthon Vieira da Costa, de 27 anos, morreu na noite desse sábado (2º), após perder o controle do veículo e colidir com um poste na rua Gaspar Fernandes, do bairro Liberdade, em Manacapuru, no interior do Amazonas. Uma câmera de segurança gravou o momento do acidente.

Na gravação, é possível ver a vítima pilotando a motocicleta quando perde o controle do veículo durante uma curva, invade a calçada e colide com um poste violentamente. Dois motociclistas ainda pararam no local para socorrer Weverthon, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Weverthon voltava do 25º Festival de Cirandas do município quando aconteceu o acidente.

Redação AM POST

Motociclista morre após perder o controle do veículo e colidir com poste em Manacapuru pic.twitter.com/XKM3u6SO8s