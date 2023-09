Uma cadela de pelagem amarela (caramelo) foi morta, na tarde deste sábado (2), após ter sido arrastada na carroceira de carro por uma corda no pescoço em Itacoatiara (a 176 quilômetros a leste de Manaus). O responsável pela morte do animal é um militar reformado do corpo de bombeiros, e não teve nome divulgado. O motorista supostamente não teria visto o animal pendurado.

De acordo com os denunciantes, o motorista estava dirigindo um Fiat Toro vermelho, e não se supostamente não se deparou com o animal fora da carroceria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Maus-tratos é crime e, se condenado, o indivíduo pode pegar de 2 a 5 anos de prisão, multa e proibição da guarda, conforme a Lei nº 14.064, com aumento das penas combinadas quando se tratar de cão ou gato. Caso o crime resulte na morte do animal, como aconteceu neste caso no município de Itacoatiara, a pena pode ser aumentada em até 1/3.

Denúncias de maus-tratos

Atualmente, crimes contra os animais podem ser denunciados no site da Delegacia Interativa (www.delegaciainterativa.am.gov.br) ou, ainda, de forma anônima por meio do 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assista: motorista é flagrado arrastando cachorra com corda no pescoço em rodovia de Itacoatiara pic.twitter.com/JkfnlvaXXd — AM POST (@portalampost) September 3, 2023 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST