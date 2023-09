Assista: OAB-AM pede cassação do prefeito de Rio Preto da Eva Anderson Souza por agredir advogado

Amazonas – A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM) realizou nesta quinta-feira (28) um ato de desagravo em frente à sede da Prefeitura de Rio Preto da Eva contra prefeito Anderson Souza que agrediu o advogado Marcos Raimundo Faria Batista em maio deste ano durante manifestação para reivindicar reajuste salarial dos guardas municipais. Será pedida a cassação do mandatário.

“A presente nota de desgravo público deverá ser encaminhada para a presidência da Câmara Municipal com o pedido de deflagração do processo de cassação de mandato do prefeito”, diz nota lida no começo do ato.

O presidente da OAB-AM, Jean Cleuter, declarou que a entidade não tolerará qualquer tipo de violência contra os profissionais da advocacia e que tomará todas as medidas judiciais e administrativas cabíveis para assegurar a justiça e a proteção dos direitos constitucionais dos advogados.

“Estamos no Rio Preto da Eva fazendo um ato de desagravo em favor do doutor Marcos que teve suas prerrogativas violadas. Não vamos deixar em nenhuma hipótese que a sua voz seja calada”, disse o presidente.

Em forma de protesto e solidariedade ao advogado agredido, a OAB-AM realizou um ato de desagravo em frente à sede da Prefeitura de Rio Preto da Eva. O objetivo do ato foi fortalecer o compromisso da entidade com a defesa da justiça e dos direitos fundamentais.

Durante o ato, representantes da OAB-AM destacaram a importância da luta contra qualquer violação às prerrogativas dos advogados, reafirmando a missão fundamental da advocacia de defender os direitos dos cidadãos. Manifestantes presentes no local também se uniram em clamor por justiça, expressando seu repúdio à agressão sofrida pelo advogado.

A OAB-AM reforçou sua determinação em garantir que o caso seja devidamente apurado e que todas as medidas legais sejam tomadas para responsabilizar o prefeito Anderson Souza pelas suas ações. A entidade ressaltou a necessidade de proteger a integridade dos advogados e assegurar que eles possam exercer sua profissão de forma livre e segura.

Redação AM POST*