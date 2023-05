“Passou um filme na minha cabeça”, diz Joelma após receber título título de Cidadã do Amazonas. Confira a matéria na integra.

A cantora Joelma recebeu o título de Cidadã do Amazonas na tarde desta segunda-feira (22), na Assembleia Legislativa do Estado, na zona Centro-Sul de Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Joelma falou com com a reportagem do AM POST, após receber a honraria destinada a pessoas que tenham prestado relevantes serviços ao estado e ao povo do Amazonas, e disse como se sentiu ao ser homenageada.

“Passou um filme na minha cabeça desde os primeiros show que eu fiz por aqui, nessa região, sempre fui recebida com muito carinho e as coisas foram crescendo e numa proporção tão grande que depois que a gente gravou aquele DVD aqui aí explodiu para fora do país. O meu sonho era que o Brasil conhecesse um pouco da nossa cultura e uma parte do mundo conheceu, então, Manaus foi uma benção na minha vida”, contou Joelma com exclusividade ao AM POST.

A propositura do título foi feita em 2022, pela ex-deputada Thezinha Ruiz, um de seus últimos ato como parlamentar, já que não se reelegeu no ano passado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A artista também disse que já se sentia, de coração, cidadã amazonense mas agora tem um título e frisou: ‘agora somos conterrâneos’.

Veja notícias ao vivo em: Amazônia TV clicando aqui

Natan Gaia – Redação AM POST*