Assista: Porto de Itacoatiara é interditado após desbarrancamento e queda de rampa

Notícias do Amazonas – O porto do município de Itacoatiara (distante 176 km de Manaus em linha reta), está interditado nesta quarta-feira (11) após o desabamento de uma ponte de acesso. Conhecido como Porto Novo, o local sofria com desbarrancamentos e, por volta das 11h, a estrutura metálica da ponte não resistiu e desabou.

Felizmente, não houve feridos no incidente. A prefeitura da cidade informou que uma equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) já está a caminho do porto para investigar as causas do desabamento.

De acordo com a nota divulgada pela prefeitura, o desabamento ocorreu devido ao fenômeno natural da estiagem e ao deslizamento do solo, conhecido como terras caídas. A superintendência do DNIT está tomando medidas cabíveis e enviando uma equipe técnica para realizar estudos sobre a estrutura metálica afetada.

O Porto Novo desempenha um papel fundamental na logística e no desenvolvimento econômico de Itacoatiara. Localizado no bairro Jauary 2, é uma importante rota de transporte de cargas, incluindo a exportação de produtos como grãos, madeira e outros materiais da região Amazônica.

Redação AM POST*