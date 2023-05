Assista: Prefeita de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes anuncia que está com câncer de mama

Redação AM POST

A prefeita de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes, 37 anos, anunciou, nessa quinta-feira(4), que foi diagnosticada com câncer de mama.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram, a prefeita contou como soube do diagnóstico. “Há dois dias, acompanhada do meu esposo, eu tive a notícia de que eu estou com câncer na mama direita e isso me tirou o chão, me fez refletir muito”, disse.

Apesar da situação difícil Patrícia Lopes disse que Deus está lhe sustentando. “Eu sou grata porque tive a oportunidade de ter esse diagnóstico no início”, declarou.

“Minha amiga, venceremos mais essa batalha! Amamos muito você e iremos orar incansavelmente para que vc seja curada porque temos muitas missões pela frente. Deus é contigo!”, escreveu a deputada estadual Joana Darc nos comentários da publicação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE