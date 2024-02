Assista: Prefeito de Itacoatiara passa vergonha ao ser cobrado por morador durante discurso na CMI: “quero asfalto”

Notícias do Amazonas – Durante a cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Itacoatiara (CMI), o prefeito Mário Jorge Abrahim (PSC) passou vergonha ao ser interrompido por um morador da cidade. O prefeito estava lendo a mensagem governamental quando o popular o cobrou sobre a falta de asfaltamento em seu bairro.

Enquanto o prefeito falava sobre as ações realizadas pela prefeitura nas vias da cidade, o homem decidiu interrompê-lo para expressar sua insatisfação. Segundo ele, as verbas destinadas para as obras de pavimentação ainda não chegaram ao seu bairro.

“As verbas ainda não chegaram no meu bairro. Prefeito, as verbas ainda não chegaram no meu bairro. Eu quero asfalto para amanhã […] Há mais de 7 anos, 20 anos, nós só vivemos na lama lá, prefeito”, desabafou o morador.

Diante da manifestação do morador, o presidente da Câmara Municipal de Itacoatiara, vereador Junior Galvão, pediu para que o homem respeitasse o regimento interno e permitisse que o prefeito concluísse seu discurso.

Diante da pressão exercida pelo morador, o prefeito Mário Abrahim se viu obrigado a se comprometer com uma solução para a situação do bairro em questão. Ele declarou que asfaltaria o bairro do manifestante até o final do ano.

“Eu assumo o compromisso com você, que neste ano eu vou asfaltar seu bairro”, afirmou o prefeito.

Durante o evento, professores da cidade também protestaram pelas ruas de Itacoatiara pela falta de pagamento do Fundeb.

O incidente ocorrido durante a leitura da mensagem governamental do prefeito de Itacoatiara reflete a insatisfação da população em relação às obras realizadas na cidade. O morador que interrompeu o discurso de Mário Abrahim deixou claro que a falta de investimento em seu bairro é um problema recorrente que afeta a qualidade de vida dos residentes.

Diante da cobrança pública do morador, o prefeito se comprometeu em asfaltar o bairro em questão. No entanto, essa promessa levanta questionamentos sobre a efetividade das obras e se elas realmente serão concluídas dentro do prazo prometido. A população espera que o prefeito cumpra sua palavra e resolva os problemas de infraestrutura que afetam a cidade.

O episódio ocorrido durante a cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos em Itacoatiara ressalta a importância do papel dos cidadãos na fiscalização e cobrança das ações dos governantes. É fundamental que a população se mobilize e exija que as promessas sejam cumpridas, garantindo assim o desenvolvimento e o bem-estar de todos os moradores da cidade.

A infraestrutura é um elemento fundamental para o desenvolvimento de uma cidade. Ruas pavimentadas, saneamento básico, iluminação adequada e outros serviços são essenciais para garantir a qualidade de vida dos moradores e impulsionar o crescimento econômico local.

*Com informações do Login da Notícia