Assista: Presidente eleita do TCE-AM agredida verbalmente por conselheiro discursa na Câmara Federal e pede justiça

Notícias do Amazonas – A conselheira Yara Lins, presidente eleita do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), fez um discurso contundente nesta terça-feira (10) na Câmara dos Deputados, em Brasília. Ela falou sobre o caso de ameaça e agressão verbal que teria sofrido na semana passada, durante as eleições que definiram a mesa diretora do TCE para o biênio 2024-2025. A magistrada pediu justiça e destacou a importância de combater a violência contra a mulher.

A conselheira alega ter sido vítima de misoginia, sendo chamada de “safada” e “cachorra” pelo colega conselheiro Ari Moutinho Junior, dentro do tribunal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Yara Lins participou de uma Sessão Solene em homenagem ao Dia Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher, realizada no plenário da Câmara. Em seu discurso, ela relatou o ocorrido e clamou por justiça.

“Acredito na Justiça de Deus, mas acredito também na Justiça do meu Brasil e do meu Estado. Eu peço Justiça! Eu peço Justiça porque acredito que nossos agressores devem ser banidos da nossa sociedade! Peço a minha família para que deixem a lei ser cumprida. Eu tenho três filhos, cinco netos e isso é muito difícil vê-los sofrer pela agressão que eu sofri porque saiu em todos os blogs da minha cidade”, afirmou Yara, sendo aplaudida pelas mulheres presentes.

Além de buscar justiça para o caso que sofreu, a presidente eleita do TCE-AM aproveitou a oportunidade para agradecer o convite e parabenizar a atuação dos deputados e deputadas federais no combate à violência contra a mulher. Ela ressaltou a importância de unir forças para enfrentar esse grave problema social.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante desse episódio lamentável, uma manifestação em apoio à Yara Lins e exigindo o afastamento do conselheiro Ari Moutinho está programada para ocorrer às 14h de hoje em frente ao TCE, em Manaus. A sociedade civil organizada e diversos movimentos de mulheres estão se mobilizando para demonstrar solidariedade à magistrada e exigir que medidas sejam tomadas.

A violência contra a mulher é uma realidade que infelizmente ainda persiste em nossa sociedade. É preciso continuar lutando para que casos como o de Yara Lins não se repitam, garantindo que todas as mulheres sejam respeitadas e protegidas. A denúncia e o apoio às vítimas são fundamentais nessa luta e é necessário que todos estejam engajados nesse combate.

Neste Dia Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher, é importante refletirmos sobre a necessidade de transformação social e de uma cultura de respeito e igualdade. A voz de Yara Lins reforça a importância de não nos calarmos diante dessas situações e de buscarmos justiça para as vítimas. A mobilização da sociedade é fundamental para rompermos com esse ciclo de violência e construirmos um futuro mais justo e igualitário para todas as mulheres.

Redação AM POST*