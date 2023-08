Assista: Professor André Lajst diz que grupo de antissemitas quis impedir violentamente sua presença em palestra na Ufam em Manaus

O cientista político especialista em Oriente Médio e Segurança Nacional, André Lajst, que é presidente executivo da StandWithUs Brasil, se manifestou hoje (11) em vídeo nas redes sociais sobre hostilização que sofreu de alunos da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) durante a realização de uma palestra sobre empreendedorismo em Israel, nessa quinta-feira (10).

Lajst foi alvo de alunos ligados ao Diretório Central dos Estudantes (DCE), que se concentraram do lado de fora do local onde aconteceu a palestra com cartazes, megafones e bandeiras da Palestina. Aos gritos, dezenas de militantes acusaram Lajst de fazer “apologia ao genocídio do povo palestino”.

“Lamentável. Fui convidado para falar sobre desenvolvimento sustentável na Universidade Federal do Amazonas e tive de ser escoltado pela polícia porque um grupo de antissemitas quis impedir violentamente a minha ‘presença’. Esse ódio tem que parar”, disse o professor ao comentar o ocorrido em uma publicação no Twitter.

André Lajst precisou ser escoltado pela polícia para entrar e sair do local com segurança. A manifestação não impediu a realização da palestra, mas acabou com uma servidora da universidade ferida e um militante preso.

Lamentável. Fui convidado para falar sobre desenvolvimento sustentável na Universidade Federal do Amazonas e tive de ser escoltado pela polícia porque um grupo de antissemitas quis impedir violentamente a minha "presença". Esse ódio tem que parar! pic.twitter.com/LuP8zVVWA8 — André Lajst (@AndreLajst) August 11, 2023

De acordo com a Ufam, a palestra promovida pela Faculdade de Estudos Sociais (FES) e todas (as unidades) têm autonomia para ofertar conteúdos que julguem importantes para os seus alunos.

“Essa premissa se baseia no Estatuto da Universidade Federal do Amazonas, mais precisamente em seu Artigo 4º, que discorre sobre a Finalidade da Universidade como instituição que deve cultivar o saber em todos os campos do conhecimento. Neste artigo, consta como missão da Ufam ‘estimular a criação cultural e o desenvolvimento do pensamento reflexivo, sem discriminação de qualquer natureza’“, diz um trecho da nota.

Redação AM POST*