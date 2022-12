Assista: Tiradentes divulga vídeo de Eduardo Braga desfrutando das mordomias do sócio Lírio Parisotto no Mar Mediterrâneo

Redação AM POST

O jornalista Ronaldo Tiradentes divulgou vídeo em seu programada Manhã de Notícias que mostra o senador Eduardo Braga (MDB), segundo ele, “desfrutando das mordomias” do seu sócio, o bilionário Lírio Parisotto, no Mar Mediterrâneo, no luxuoso iate, “Were Dreams”, pertencente ao empresário.

Continua depois da Publicidade

Tiradentes divulga vídeo de Eduardo Braga desfrutando das mordomias do sócio Lírio Parisotto no Mar Mediterrâneo pic.twitter.com/6mVf7QJLfp — AM POST (@portalampost) December 8, 2022

Continua depois da Publicidade

De acordo com Tiradentes, quando foi governador do Amazonas, Eduardo Braga, mandou para a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) uma lei que lhe dava poder de isentar algumas empresas, a título de gerar empregos no estado. Ele destaca, que pouquíssimas empresas usufruíram do benefício em um curto espaço de tempo, no entanto, o empresário Lírio Parisotto, que era do dono da Videolar, conseguiu direito de não pagar ICMS, que gera riqueza para o povo, durante toda a gestão do político.

“Eduardo Braga que era carne e unha com Lírio Parisotto fez essa maracutaia permitindo que o Lírio Parisotto ficasse 8 anos sem pagar nenhum imposto para o estado. Não pagava o ICMS da energia, do transporte, na entrada e saída de mercadorias aqui no estado, na compra de equipamentos. Isenção total. Uma mordomia que só foi conedida ao Lírio Parisotto”, disse.

Continua depois da Publicidade

Ainda segundo o jornalista, devido isso Lírio Parisotto se tornou um dos homens mais ricos do mundo e hoje Eduardo Braga desfruta das mordomias concedidas pelo empresário ao político.

Filhas

De acordo com o apresentador e jornalista do Manhã de Notícias, as jovens Bianca Backsmann Braga, Brenda Backsmann Braga Furtado e Bruna Backsmann Braga Pimenta, são sócias de Lírio Parisotto. Juntos, eles têm a Labrea Condominio De Lotes Spe S.A. que tem como principal atividade a “Incorporação De Empreendimentos Imobiliários”.

Continua depois da Publicidade

A empresa citada possui capital social de R$ 71.322.300,00 (setenta e um milhões trezentos e vinte e dois mil e trezentos reais), o dobro do valor de patrimônio declarado por Braga no Tribunal Superior Eleitoral, que é de cerca de R$ 36 milhões.

O que chamou a atenção do apresentador foi o fato de que as moças, sendo uma de apenas 20 anos, que segundo ele sequer chegou a trabalhar algum dia na vida, ultrapassaram Braga que levou quase 40 anos de vida política para ter seus R$35 milhões.