Assista: Turista tem carro depredado na Cachoeira do Mutum, em Presidente Figueiredo e aciona polícia

Um turista teve seu carro depredado no último domingo (17) e acusa o proprietário da Cachoeira do Mutum, localizada no município de Presidente Figueiredo, a 107 quilômetros de Manaus, de realizar a ação. O incidente resultou em danos nos vidros e na destruição parcial do carro, um modelo Hyunday Creta. A Polícia Civil do Amazonas investiga o caso.

O homem, que estava visitando o balneário, estacionou seu veículo próximo à cachoeira, sem imaginar que teria seu patrimônio danificado dessa maneira.

“Esse carro aqui é o carro que entrei na cachoeira. Passei por essa porteira aqui e não tinha ninguém cobrando nada. Não tem nenhum aviso de quanto custa e esse camarada [o homem que seria responsável pelo local] estava aqui e não falou nada. Fui embora, voltei e meu carro estava depredado aqui. Ele acabou de dizer que foi ele quem quebrou e me chamou de ‘esperto’ me acusando de não querer pagar a entrada”, disse o turista.

Ao confrontar o proprietário do local sobre o motivo do ataque, o turista recebeu apenas respostas lacônicas, sendo chamado de esperto pelo responsável pela Cachoeira do Mutum. “Você passou aqui sem pagar. Esperto. Fala esperto”, disse o proprietário.

Apenas quando a vítima o questionou se ele iria pagar o prejuízo, foi quando ele teve uma resposta: “Mas é lógico que não”.

A Polícia Civil foi acionada e irá investigar o ocorrido, um inquérito policial foi aberto e o proprietário da cachoeira será convocado para prestar depoimento.

Redação AM POST*