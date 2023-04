Assista: Vídeo mostra despedida de Agenor Tupinambá e capivara Filó

Redação AM POST*

O influencer Agenor Tupinambá anunciou entregou nesta quinta-feira (27) a capivara “Filó” ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O jovem que mora no interior do Amazonas viralizou na internet após por mostrar vídeos de sua vida com o animal e foi multado em R$ 17 mil pelo Ibama, que exigiu a entrega de Filó.

Repercutiru nas redes sociais um vídeo que mostra momentos antes de Agenor entregar a capivara para representantes do Ibama.

“Hoje, eu manifesto a minha maior prova de amor pela Filó. É importante registrar que eu nunca fui contra e jamais impediria que a minha amada Filomena um dia se integrasse com um bando de capivaras para seguir sua vida. Foi justamente para isso que eu a salvei, cuidei e guardei um sentimento enorme no meu peito por ela”, escreveu Agenor em nota de despedida nas redes sociais.

A capivara foi transportada em um avião de Autazes, a 113 quilômetros da capital amazonense, até o aeroclube de Manaus, onde agentes do Ibama aguardavam no local. Em seguida, “Filó” foi conduzida por agentes do órgão até um Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde deve ser feito um trabalho para que ela seja reintegrada à natureza.

De acordo com o influencer a logística para o transporte da “Filó” foi feito com o apoio da deputada estadual Joana Darc, que prestava apoio jurídico a ele e auxiliou com o frete da aeronave.

Vídeo mostra os últimos momentos juntos de Filó e Agenor pic.twitter.com/cEwAhp70eu — AM POST (@portalampost) April 28, 2023