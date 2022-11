Assista: Vídeo mostra milhares de peixes mortos devido seca dos rios no Amazonas

Redação AM POST

Vídeo que viralizou nas redes sociais mostra milhares de peixes mortos boiando em um lago da comunidade Paraná do Jussará, no município de Coari, interior do Amazonas, nessa semana.

De acordo com especialistas o fenômeno está relacionado com a falta de oxigênio da água, causada pela seca dos rios no Amazonas.

As imagens feitas por pescadores que navegavam pela região.

Confira:

