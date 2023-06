Atleta amazonense de fisiculturismo participa do Mr.Big Evolution Pro, em Portugal

A fisiculturista amazonense Caroline Alves, de 40 anos, embarca neste sábado (10) rumo ao Mr. Big Evolution Pro, conhecido como “Portugal Pro”, uma prestigiosa competição de bodybuilding (fisiculturismo) que será realizada na cidade de Estoril, em Portugal. A atleta, que recebeu passagens aéreas do Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), busca a classificação para o Mundial Mr. Olympia, nos Estados Unidos.

“Caroline Alves representa a determinação dos atletas amazonenses em busca de levar o nome do estado ao mais alto patamar internacional. São atletas com essa dedicação que por determinação do governador Wilson Lima, temos dado suporte para que se tornem referências nacionais e internacionais em suas modalidades e possam inspirar aqueles que buscam alcançar o sucesso nos esportes “, disse Jorge Oliveira, secretário da Sedel.

Após conquistar o título de campeã brasileira no Mr. Olympia Brasil em 2018, Caroline Alves busca mais um importante título em sua carreira. Em 2022 ela obteve a segunda colocação no Mr. Big Evolution, e agora, está confiante em suas chances de conquistar a classificação para o Mundial Mr. Olympia, que ocorrerá em dezembro, na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, e para o Masters Olympia, que ocorrerá em Cluj, na Romênia, em agosto de 2023.

“Agradeço ao Governo do Amazonas por estar me apoiando com as passagens aéreas para participar dessa competição, sem esse suporte eu não conseguiria ir para Portugal, pelo alto custo das passagens. Esse apoio que o governo Wilson Lima tem dado por meio do projeto Voo Campeão é de extrema importância para que atletas de ponta do estado possam participar de grandes competições, representando o norte do país e o nosso Brasil”, comentou Caroline.

Com sete anos de prática no bodybuilding, Caroline Alves acumula em sua trajetória diversos títulos expressivos. Além de se tornar atleta profissional ao vencer o Mr. Olympia Brasil em 2018, ela conquistou o primeiro lugar no România Muscle Fest Pro, em 2020, a segunda colocação no Big Man Wekeend, em 2021, e no Mr. Big Evolution, em 2022. Recentemente, em 2022, ela alcançou a quinta posição no NPC European Pro e o terceiro lugar no România Muscle Fest Pro.

“Minha preparação tem sido intensa, realizo dois treinos de musculação e treinos específicos diariamente, são dois treinos de cárdio, sessões de fisioterapia e dança, além seguir uma dieta rigorosa. Tenho me dedicado bastante com o objetivo de alcançar o mais alto nível de preparo físico para a competição em Portugal”, declarou a fisiculturista, Caroline Alves.

