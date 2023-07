Atleta amazonense de luta olímpica sobe ao pódio no Pan-Americano, no México

Ferramenta de transformação social, o esporte vem mudando a vida da jovem Avril Karoline de Souza, de apenas 15 anos, conhecida como “Baixinha Imparável”. Com o apoio do Governo do Amazonas, a atleta conquistou o 3° lugar no Pan-Americano, no México, competindo pela primeira vez em uma disputa internacional, a amazonense agora ocupa a terceira colocação no ranking das Américas, na categoria até 57 quilos.

“O resultado da Avril, nessa competição, só reafirma que a missão do Governo do Amazonas, em dar suporte aos atletas de base, tem dado certo. Sabemos do potencial dos atletas de Wrestling e, com os investimentos e apoio, com certeza teremos sempre os melhores resultados no cenário nacional e internacional”, destacou Jorge Oliveira, titular da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

Avril Karoline deu seus primeiros passos no esporte aos 7 anos, na modalidade de jiu-jitsu. Em 2021, descobriu que sua paixão era o wrestling. Hoje, com 15 anos, a atleta já coleciona títulos nacionais na modalidade, como medalha de bronze nos Jogos da Juventude em 2022, na Cidade de Aracaju (SE), e a Copa Brasil Aline Silva, em São Paulo, onde classificou a atleta para disputa internacional, no México.

“O wrestling representa persistência e trabalho árduo. Tenho certeza que no próximo ano vou estar ainda mais forte e preparada para ser a primeira no ranking das Américas, esse é o meu maior objetivo. Agradeço ao governador Wilson Lima, por todo apoio recebido e por estar valorizando nosso esporte”, destacou a atleta Avril Karoline.

O treinador da atleta, Anderson Alves, destacou o desenvolvimento da atleta na modalidade. “A Avril é uma atleta comprometida nos treinos, sempre dedicada e focada em aperfeiçoar suas habilidades, ela vem constantemente evoluindo e já conquistou Brasileiro e agora a medalha no Pan-Americano. Como técnico acredito que ela ainda tem muitos resultados e títulos para conquistar”, ressaltou.

