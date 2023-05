Atleta amazonense de luta olímpica vai em busca de classificação na Seletiva Gymnasiade U15

O amazonense Maik Ibson, de 15 anos, embarca nesta quinta-feira (25/05), rumo à cidade de Campina Grande (PB), em busca da classificação na Seletiva Gymnasiade U15, que visa selecionar os melhores atletas para os Jogos Mundiais Escolares Sub-15, na modalidade de luta olímpica (wrestling). Com apoio do Governo do Amazonas, o atleta recebeu passagens áreas por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

“O Maik é um atleta promissor, desde o início da sua carreira sabíamos o quanto elevaria o nome do Amazonas em grandes competições. É missão do Governo do Amazonas dar suporte a atletas de base, como exemplo o Maik que tem aptidão para o esporte e capacidade para conquistar títulos nacionais e internacionais no wrestling”, destacou Jorge Oliveira, secretário da Sedel.

Maik Ibson deu seus primeiros passos no esporte aos 6 anos, na modalidade de jiu-jitsu, com o tempo descobriu que sua paixão era o wrestling. Hoje, o atleta já coleciona títulos nacionais e internacionais na modalidade, a conquista mais recente é o primeiro lugar na Copa Brasil Aline Silva, em São Paulo, onde classificou o atleta para o Pan-Americano Sub17, que acontece em junho no México.

“Minha paixão sempre foi o wrestling. Eu me dedico 24 horas por dia para aprimorar minhas habilidades. Agradeço ao governador Wilson Lima por essa oportunidade de disputar essa seletiva, e pode ter certeza que vou representar muito bem o Amazonas”, afirmou Maik Ibson, que irá disputar a categoria 52 quilos na seletiva.

Após a seletiva Gymnasiade na Paraíba, o jovem, que faz parte da Seleção Brasileira de Wrestling, estará em ritmo de preparação treinando por duas semanas na cidade de São Paulo. “É gratificante ter um representante do Norte integrando a delegação brasileira, nesta preparação Maik estará com os melhores atletas nacionais em uma experiência única para disputar o Pan-Americano”, afirmou o treinador da equipe amazonense de wrestling, Anderson Alves.

Sobre a competição

Organizada pela Confederação Brasileira de Wrestling CBW, a Seletiva Gymnasiade U15 é considerada um dos eventos mais importantes do calendário anual da modalidade. Visa classificar atletas para os Jogos Mundiais Escolares Sub-15, que acontecem nos dias 19 a 27 de agosto no Rio de Janeiro.

Redação AM POST