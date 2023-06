Atleta amazonense de taekwondo sobe ao pódio no Open Championships, na Costa Rica

Destaque no cenário internacional João Vitor Ferreira vem fazendo história no taekwondo, o atleta amazonense conquistou o 3° lugar na 15ª edição do Open Championships de Taekwondo, na Costa Rica. Com apoio do Governo do Amazonas, por meio de passagens áreas, o João Vitor foi único da região norte a disputar com melhores lutadores da modalidade, no mundial.

“Ficamos felizes em saber que o João Vitor está levando o nome do Amazonas em competições internacionais e tem conquistado resultados. É determinação do governador Wilson Lima que incentivemos as modalidades olímpicas, pois sabemos do potencial dos nossos atletas”, comentou Jorge Oliveira, titular da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

Na competição mundial, o atleta enfrentou disputas acirradas contra atletas de países como, Estados Unidos, Chile e Porto Rico para poder colocar o Amazonas no pódio. “Tive um bom desempenho e estou feliz com o resultado. Sou grato ao Governo do Amazonas por todo apoio recebido que proporcionou essa conquista, agora, vou voltar aos trabalhos e me preparar para os próximos objetivos”, afirmou João Victor.

Aos nove anos de idade João Victor iniciou sua trajetória no esporte, por meio de um projeto social. Com apenas 19 anos, o atleta acumula vários títulos, entre eles o de 2º lugar no Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo; Campeão Regional Norte; Medalha de Bronze no Chile Open G2, além de ser sete vezes Campeão Amazonense.

Em ritmo de preparação para futuras competições, o atleta retorna a São Paulo onde iniciará uma fase de treinamento específica para o Super Campeonato Brasileiro, que acontecerá dos dias 16 a 20 de agosto, na cidade de Fortaleza, no Ceará.

Sobre a competição

A 15ª edição da Open Championships de Taekwondo é organizada pela Federação Costariquense de Taekwondo e reuniu os melhores atletas da modalidade. O evento é considerado um dos eventos mais importantes do calendário anual e visa aos atletas a oportunidade de acumularem pontuação no ranking internacional.

Redação AM POST