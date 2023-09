Atleta amazonense disputa Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco

O atleta indígena Gustavo dos Santos, membro do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024, busca o título no Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco, no Rio de Janeiro. Com apoio do Governo do Amazonas, o amazonense, que também é beneficiado pelo Bolsa Esporte Estadual, está participando do evento que começou na segunda-feira (25/09) e vai até sábado (30/09), junto com os melhores arqueiros do país.

“O Gustavo é um atleta destaque, que tem trilhado um caminho brilhante para o próximo ciclo olímpico. É determinação do governador Wilson Lima que atletas de ponta como ele recebam todo suporte para alcançarem níveis nacionais e mundiais em suas modalidades”, disse Jorge Oliveira, secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

A 49ª edição do Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco é disputada nas categorias individual, recurvo, composto, barebow, por equipe e duplas mistas. Ao todo, são mais de 200 atletas de 14 estados.

“O Bolsa Esporte é de suma importância para nós, que somos atletas de alto rendimento. Todo o recurso que recebo serve para manutenção da minha carreira visando sempre as competições nacionais, que vão me possibilitar conquistar a vaga para as Olimpíadas de 2024”, comentou Gustavo dos Santos.

Gustavo pratica tiro com arco há mais de 10 anos e, atualmente, realiza seus treinos na Vila Olímpica de Manaus. O atleta amazonense possui em sua trajetória títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro 2018, medalha de prata nos Jogos Sul-Americanos 2018, na Bolívia, e o 4º lugar na classificatória para as Olimpíadas de Tóquio.

“Tenho muito orgulho das minhas origens e muito feliz de levar o nome do Amazonas em competições nacionais e internacionais”, destacou o atleta indígena Gustavo dos Santos.

