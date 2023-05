Atleta amazonense é classificado para o Gymnasiade do Rio de Janeiro 2023

Na modalidade de luta olímpica (wrestling), o amazonense Mayk Ibson, de 15 anos, foi classificado para os jogos Mundiais Escolares Gymnasiade do Rio de Janeiro 2023, que acontece em agosto. Para participar da seletiva realizada no último fim de semana, em São Paulo, o lutador natural de Manaus recebeu passagens áreas do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

“O jovem Maik é um atleta promissor, de potencial para elevar o nome do Amazonas aos melhores rankings. O resultado dessa seletiva reafirma que a missão do Governo do Amazonas, em dar suporte aos atletas de base, tem dado certo. Podemos esperar grandes conquistas pela frente”, destacou Jorge Oliveira, secretário da Sedel.

Integrante da Seleção Brasileira de Wrestling, o atleta Maik Ibson venceu quatro lutas na seletiva e garantiu sua vaga para a Gymnasiade 2023. “Tenho me dedicado bastante para aprimorar minhas habilidades, então o resultado da seletiva é uma resposta positiva do meu esforço, e espero trazer muito mais orgulho para o Amazonas por meio do wrestling. Agradeço ao governo por essa oportunidade de ter participado da seletiva”, afirmou.

Ao todo, o Amazonas conta com seis atletas selecionados para a Gymnasiade 2023, são três atletas do município de Benjamin Constant, dois de Manaus e um atleta de Atalaia do Norte.

“A sensação de ver nossos atletas se destacando no cenário internacional de uma modalidade Olímpica é incrível. Nada disso seria possível sem o apoio do governador Wilson Lima, que vem investindo incansavelmente no esporte Amazonense. Agora, vamos levar o Amazonas para o mundo”, disse Anderson Alves, treinador da equipe amazonense de wrestling.

Maik Ibson segue viagem para o Rio de Janeiro, onde irá realizar treinos junto à Confederação Brasileira de Wrestling, focada no Pan-Americano Sub17, que acontece em junho no México. A competição conta também com a participação da amazonense Avril Karoline.

Confira quem são os amazonenses de luta olímpica classificados para os jogos Mundiais Escolares, Gymnasiade:

Wrestling Estilo Livre Feminino

Jennifer Queiroz, 39kg

Manaus

Victoria Valentina Nelson Arvelo, 50kg

Atalaia do Norte

Gabriely Caroline de Los Reis Tenaz, 66kg

Benjamin Constant

Ágata Ellen Lima Franco, 50kg

Benjamin Constant

Wrestling Estilo Livre Masculino

Francisco Wilisson da Silva Panduro, 44kg

Benjamin Constant

Maik Ibson de Souza Almeida, 52kg

Manaus.

Redação AM POST