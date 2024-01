Atleta amazonense é convidado para 1ª Fase de Treinamento de Jovens no Centro Paraolímpico Brasileiro

O atleta do halterofilismo, Lucas dos Santos, foi convidado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para a 1ª Fase de Treinamento de Jovens – Halterofilismo 2024, que será realizada no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro (CTPB), localizado na cidade de São Paulo. O amazonense, que tem apoio do Governo do Amazonas, por meio do Bolsa Esporte Estadual e faz parte do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024, ficará de 18 a 24 de fevereiro na capital paulista.

“É motivo de orgulho que nossos talentos possam ser reconhecidos. O Lucas, assim como a Maria de Fátima, são atletas que estão colocando o halterofilismo amazonense em destaque internacional e com certeza isso se refletirá em resultados não só esportivos, mas em uma geração que acompanha e se inspira nesses atletas”, secretário de Estado do Desporto e Lazer, Jorge Oliveira.

Lucas foi convocado após observações técnicas e rendimento em competições, com o período de treinos servindo como preparação para as competições que serão disputadas ao longo do ano. Durante sua estadia o atleta do Bolsa Esporte passará por acompanhamento fisioterapêutico, nutricional, fisiológico, além de palestras e orientações de outros profissionais.

“É uma sensação mista, de alegria. Para falar a verdade, foi uma surpresa a convocação para a Fase de Treinamentos no Centro Paraolímpico. Esse é meu último ano treinando entre os jovens, até 23 anos, é um período importante, bom para mostrar que o nosso trabalho está sendo bem feito”, falou Lucas dos Santos.

A próxima competição do atleta será a 1ª Fase Nacional Circuito de Loterias Caixa de Halterofilismo, que será disputada entre os dias 23 e 24 de março, em São Paulo. Em seu currículo, Lucas conquistou o Bicampeonato Brasileiro em 2022 e 2023, medalha de prata no Parapan-Americano de Lima 2019 e ouro em Santiago 2023, onde também se tornou o atual recordista da competição levantando 150kg.

