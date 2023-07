Atleta amazonense é medalha de bronze na Copa Minas de Judô

O atleta amazonense Victor Maximus conquistou a medalha de bronze na Copa Minas de Judô, em Belo Horizonte (MG). Com apoio do Governo do Amazonas por meio do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024, o atleta vem trilhando seu caminho para competições mundiais e olímpicas.

“É determinação do governador Wilson Lima que sigamos viabilizando aos atletas de alto rendimento para que alcancem as maiores competições. O Victor tem se destacado no judô e é uma das grandes promessas para as próximas Olimpíadas”, comentou Jorge Oliveira, secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

O campeonato que aconteceu na a Arena UniBH, contou com a presença de atletas do Brasil e do exterior. “Enfrentei adversários talentosos, incluindo um atleta do Rio de Janeiro, em uma luta intensa e muito disputada. Os confrontos foram desafiadores, e cada vitória foi uma grande conquista para mim”, comentou o atleta Victor Maximus.

Nos últimos dois anos o atleta amazonense tem se destacado na modalidade olímpica, Victor Maximus participou da Seletiva Nacional Projeto Paris 2024 da Confederação Brasileira de Judô (CBJ). Praticante do judô desde os 5 anos de idade, o judoca é campeão amazonense, medalha de ouro na Copa Fejama Graduados, vice colocado na Super Copa Samel e primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, e agora, é também dono do bronze, na categoria sênior, da Copa Minas.

Buscando evoluir suas habilidades técnicas, o amazonense segue sua estadia em Belo Horizonte para uma temporada de treinos. “O principal objetivo desses treinamentos é aprimorar meu desempenho e condicionamento físico, visando alcançar um nível ainda mais alto no judô”, comentou Victor Maximus.

