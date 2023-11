Atleta de Urucará busca realizar sonho de competir no UFC

Notícia do Amazonas – Jadson Moraes, natural de Urucará, município a 261 quilômetros de Manaus, é um atleta de Mixed Martial Arts (MMA) desde 2014 e detém atualmente o título de campeão no Mr. Cage Championship, na categoria peso galo até 61 quilos. Contando com o apoio do Governo do Amazonas por meio do Bolsa Esporte Estadual na categoria alto rendimento, o atleta busca inspiração em grandes nomes do esporte para realizar seu sonho de ingressar no Ultimate Fighting Championship (UFC).

“O Governo do Amazonas está comprometido em apoiar Jadson e outros atletas talentosos do estado, investindo em programas como o Bolsa Esporte Estadual. Isso permite que eles continuem treinando, competindo e alcançando feitos significativos no cenário esportivo, tanto nacional quanto internacional”, enfatizou Jorge Oliveira, secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

Iniciando sua jornada nas artes marciais com o jiu-jitsu em 2013, Jadson logo se destacou nos treinos, passando a buscar novos estilos e modalidades de luta. Ele se inspira na técnica de luta de Anderson Silva, uma das figuras icônicas da história do MMA, almejando seguir os passos de seu ídolo e fazer parte do UFC.

“Comecei no esporte aos 20 anos, sempre sonhei em ser um lutador. Ao acompanhar Anderson Silva, gostei muito do estilo dele, assistindo suas lutas na televisão. Foi ali que nasceu o meu desejo de me tornar um lutador profissional no MMA e de ingressar no UFC, que é o maior evento de lutas do mundo”, revelou o atleta.

Jadson, atual detentor do cinturão do Mr. Cage na categoria peso galo até 61 kg, considera essa conquista como uma das mais importantes em suas 22 lutas no MMA. “Tenho 22 lutas no MMA, mas, sem dúvida, a mais significativa foi a conquista do meu cinturão no Mr. Cage. Quero agradecer ao Governo do Amazonas, que por meio do Bolsa Esporte, incentiva os atletas a não desistirem de seus sonhos, encorajando-os a continuar nessa jornada árdua e desafiadora”, concluiu o atleta amazonense.