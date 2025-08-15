Atleta indígena amazonense encara luta no Jungle Fight com apoio do governo estadual

Notícias do Amazonas – Com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Estadual dos Povos Indígenas do Amazonas (Fepiam), o lutador índigena, Breno Vieira, da etnia Sateré-Mawé, irá participar neste sábado (16/08), às 19h (Horário de Manaus), do Jungle Fight, o maior evento de MMA da América Latina, em Brasília, transmitido pela Tv globo, sportv e Canal Combate.

Natural do Amazonas, Breno leva ao octógono mais do que técnica: carrega consigo uma trajetória que une o esporte de alto rendimento aos valores culturais de seu povo.

Sua participação no evento simboliza que, com determinação, os sonhos podem se transformar em realidade e inspirar outros jovens a acreditarem no próprio potencial.

Para Breno Vieira, participar de um dos maiores eventos de MMA da América Latina vai muito além de uma luta. ”Estar no Jungle Fight, não é só uma luta, é uma missão. Carrego o nome do Amazonas, da minha etnia e dos povos indígenas. Quero mostrar que a força do povo originários também vive no esporte”, salientou o lutador profissional.

Para o diretor-presidente, Nilton Makaxi Hixkaryana, a trajetória de Breno mostra que somos capazes de alcançar o que almejamos. “A história do Breno inspira e fortalece o papel dos povos indígenas em todos os espaços. Ele representa com orgulho o que somos capazes de construir com dignidade e coragem”, destaca.

Ao ocupar uma posição de destaque em um evento de grande visibilidade, ele se torna símbolo de representatividade e inspiração, fortalecendo a identidade dos povos originários.

Para a Fepiam, apoiar atletas indígenas é valorizar caminhos de protagonismo e transformação. O esporte, aliado à cultura indígena é uma poderosa ferramenta de resistência e empoderamento.