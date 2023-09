Atletas amazonenses são destaque na 36ª Copa Osvaldo Alves de Jiu-Jitsu

Com 19 medalhas de ouro, sete de prata e seis de bronze, nas categorias mirim, infantil e juvenil, atletas do projeto Formando Campeões, vinculado ao Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), são destaques na 36ª edição da Copa Osvaldo Alves de Jiu-jitsu. O evento teve o apoio do Governo do Amazonas e ocorreu no domingo passado (24/09), no Ginásio Amadeu Teixeira.

“O governador Wilson Lima tem investido na criação de políticas públicas para fortalecer o esporte amazonense, incluindo as artes marciais. Com o apoio ao evento, mais de 800 jovens talentos do jiu-jitsu, temos revelado uma nova geração de campeões que com certeza irão representar o Amazonas em grandes competições”, enfatizou Jorge Oliveira, secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

A Copa Osvaldo Alves de Jiu-jitsu, deste ano, contou com a participação de 800 atletas da categoria mirim a máster. A competição organizada pela Federação de Jiu-jitsu do Amazonas (FJJAM), além de classificar lutadores para campeonatos nacionais, tem como objetivo encontrar novos talentos do jiu-jitsu do Amazonas.

Rafaele Oliveira, de 8 anos de idade, atleta amazonense de jiu-jitsu e aluna do núcleo Santa Etelvina, foi destaque na categoria mirim pesado, conquistando a medalha de ouro. “Foi muito legal, fiquei em primeiro lugar, minha adversária entregou o braço e eu finalizei, me sinto feliz”, disse.

Há um ano trilhando o caminho de grandes competições, Rafaele Oliveira já subiu no lugar mais alto do pódio por seis vezes, sendo campeã invicta em sua categoria na Copa Norte e Nordeste de Jiu-jitsu, Copa América, Taça Amazonas de Jiu-Jitsu e, agora, Copa Osvaldo Alves de Jiu-jitsu.

“Só tenho a agradecer ao Pelci. Tenho dois filhos que participam do programa e até melhoraram nos estudos, ao invés de estarem na televisão estão treinando. É um orgulho como pai ver meus dois filhos no caminho do esporte, sendo campeões”, disse Rafael Lopes, pai da Rafaele e do Jhonatan Maxwell, de 15 anos.

