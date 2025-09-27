Atuação da Deops reforça proteção a vítimas de preconceito e desaparecimentos no Amazonas

Notícias do Amazonas – A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) desempenha um papel estratégico, atuando em investigações de desaparecimento de pessoas acima de 18 anos e em crimes de preconceito, como injúria racial, racismo, homofobia, xenofobia, LGBTfobia, intolerância religiosa, entre outros. A unidade policial especializada conta com uma equipe que reúne informações, analisa dados e inicia os trabalhos a partir do registro do Boletim de Ocorrência (BO).

A delegada Alynne Lima esclarece que, em casos de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar o BO, que pode ser feito em qualquer delegacia ou de forma virtual. Esse é o primeiro passo para o andamento das investigações.

“Quanto maior a quantidade de informações sobre a pessoa, como a última vez em que foi vista, a roupa que estava usando, se tinha algum desafeto ou qual era sua rotina, mais isso nos ajuda. Com base nesses dados, fazemos uma ampla divulgação das informações”, destaca a delegada.

A autoridade policial explicou ainda que são verificados locais estratégicos, como rodoviárias, terminais de ônibus, aeroportos, portos e áreas de grande movimentação. Também pode haver quebra de dados telemáticos do desaparecido para auxiliar nas buscas, além da coleta de depoimentos de familiares, amigos e pessoas próximas.

Alynne Lima ressalta que, para registrar o BO, não é necessário que a pessoa seja de Manaus ou que tenha desaparecido na cidade, pois a Deops mantém contato com policiais de todo o Brasil. Nessas situações, há troca de informações, pedidos de apoio, e, caso o desaparecido esteja em outro estado, as informações são enviadas via e-mail para que a equipe policial local dê andamento ao caso.

É importante destacar que, após o registro do BO, caso a pessoa retorne para casa, a Polícia Civil deve ser comunicada para que as investigações sejam encerradas e os esforços direcionados a outros casos.

A delegada também esclarece que ocorrências envolvendo o desaparecimento de crianças ou adolescentes são investigadas pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Outros crimes

A Deops também investiga casos de suicídio, para verificar se houve fato típico, como induzimento, instigação ou até mesmo homicídio disfarçado de suicídio. Além disso, apura crimes de preconceito, racismo, injúria racial, xenofobia, LGBTfobia, intolerância religiosa, e ainda delitos como incêndio, afogamento, acidentes de trabalho, entre outros.

“Nesses casos de crimes de preconceito, ainda existe resistência das vítimas em procurar a delegacia e registrar o boletim de ocorrência. É fundamental que a pessoa registre, apresente as provas que tiver e, se possível, leve testemunhas do fato. Caso o registro seja feito de forma virtual, é importante salvar capturas de tela das conversas”, detalha a delegada.

Ela destaca que os crimes de preconceito têm punição severa, por serem considerados hediondos, imprescritíveis e inafiançáveis.

Registro de BO e denúncias

O Boletim de Ocorrência (BO) pode ser registrado em qualquer delegacia ou diretamente na Deops, localizada na avenida Professor Nilton Lins, s/nº, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

A ocorrência também pode ser registrada pela Delegacia Virtual (Devir), no site.

A Deops disponibiliza o número de disque-denúncia (92) 3667-7713. A Polícia Civil também atende pelos números 197, (92) 3667-7575 (WhatsApp) e 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).