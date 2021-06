Audiência pública debate concurso público para Corpo de Bombeiro do Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Uma audiência pública foi realizada no auditório Cônego de Azevedo da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM), na manhã desta sexta-feira (11), de autoria do deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas), para discutir o aumento do efetivo do Corpo de Bombeiros do Estado.

Segundo Álvaro, a audiência é um passo importante para reforçar a necessidade da realização do concurso público. “Mais uma vez, ficou demostrada a necessidade imediata de aumentar o efetivo. Não se pode esperar que uma catástrofe aconteça para que providências sejam tomadas. Estamos tratando, acima de tudo, de vidas. Patrimônios podem ser reconstruídos e recuperados, vidas, infelizmente, não temos como trazê-las de volta”, afirmou o deputado.

De acordo com o Coronel Danizio Valente, o Corpo de Bombeiros está há 18 anos sem concurso público. “Uma outra sugestão discutida para amenizar esse déficit no efetivo é que a contratação possa ser feita por meio de um processo seletivo, do qual poderão participar pessoas capacitadas para atender os municípios que necessitam de urgência da corporação, a exemplo de ex-militares das forças armadas. Há cidades no Amazonas que não tem bombeiro militar”, disse o Comandante do CBMAM.

No Estado, existem apenas 10 municípios que têm postos de atendimento do Corpo de Bombeiros para atender as ocorrências. Durante audiência pública, também foi divulgado o alerta de que, em 2022, haverá entre 30 a 60 combatentes, indo para a reserva, o que prejudicará ainda mais a corporação. Isso poderá refletir no atendimento da população.

Participaram da Audiência Pública, o Comando do Corpo de Bombeiros, Secretaria de Segurança Pública (SSP), Associação Amazonense dos Municípios (AAM), Uniao dos Vereadores do Estado do Amazonas (Uveam), Tribunal de Contas do Estado (TCE), Procuradoria Geral do Estado (PGE), Defensoria Pública do Amazonas (DPE), Secretaria de Administração (Sead) e Seas (Secretaria de Assistência Socia).