Audiência Pública on-line sobre projeto de modernização da AM-010 acontece nesta sexta-feira

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), realizará uma audiência pública on-line para apresentar e debater o Projeto de Reforma e Modernização da Rodovia AM-010. A audiência acontece nesta sexta-feira (12/03), a partir das 10h, com transmissão ao vivo pelo canal do Governo do Amazonas no YouTube (www.youtube.com/governodoamazonas) e no Facebook da Seinfra (www.facebook.com/seinfraam).

Integram a sessão representantes de órgãos públicos que atuarão no planejamento e execução do projeto, além das prefeituras dos municípios que serão beneficiados com a obra. Foram abertas 250 vagas destinadas à população. Para participar, os interessados devem acessar o site da Seinfra (www.seinfra.am.gov.br) e preencher o formulário de inscrição. Após efetuada a inscrição, será encaminhado um e-mail de confirmação e instruções sobre como acessar o evento.

Para o secretário de Estado de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, a atividade reforça o compromisso do Governo do Estado com a transparência. “Será um momento para que toda a população amazonense conheça o projeto, debata o projeto e que nós possamos dar todas as explicações necessárias para que esse projeto se torne uma realidade”, destaca.

Obras – O projeto de reforma e modernização da rodovia, que interliga a capital a municípios da Região Metropolitana de Manaus, conta com um investimento na ordem de R$ 386 milhões e prevê a realização de serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem superficial, construção de faixas de aceleração e sinalização de 250,40 quilômetros da pista, correspondente ao trecho entre os Km 13 e Km 263,40. A expectativa é de que as obras iniciem no mês de agosto deste ano.

Os serviços irão possibilitar o alargamento da pista, que passa a ter 11 metros de largura; pista de rolamento com 7 metros de largura, sendo 3,5 metros de cada lado; tratamento superficial duplo com brita, com a aplicação de mais cinco centímetros de concreto betuminosos usinado a quente, o CBUQ, proporcionando à pista uma espessura total de quase dez centímetros. Os serviços incluem ainda a sinalização horizontal e vertical, além de pintura de faixas reflexivas.

Na opinião do secretário de Estado de Produção Rural (Sepror), Petrucio Magalhães Júnior, as mudanças valorizarão as atividades econômicas da região.

“Ali nós temos atividades econômicas de grande relevância, que geram empregos e melhoram as vidas das pessoas que moram naqueles municípios. Podemos destacar a laranja do Rio Preto, a piscicultura, o café de Silves, atividades pecuárias sustentáveis lá em Itacoatiara, em Novo Remanso o abacaxi mais doce do mundo. Tudo isso vai ser facilitado esse escoamento da produção”, avalia.

Beneficiados – Produtor de grama no município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), o agricultor Clésio Stried vê com otimismo a modernização da rodovia AM-010, por onde escoa sua produção em média três vezes ao dia para a capital amazonense.

“Essa melhoria na AM-010 vai reduzir custos. Hoje nosso custo de transporte para Manaus é talvez um dos mais caros do Brasil, em função das dificuldades que a estradas vem tendo nesses últimos tempos”, diz.

A redução de custos com a modernização da AM-010 também é celebrada pelo caminhoneiro José Robério, que há 20 anos trafega na localidade. “Ah, vai melhorar 100% se fizer reforma nessa estrada. Para a gente que é motorista vai economizar muito, diesel, pneu, manutenção do veículo, tudinho. Isso daí vai ser uma grande obra de grande porte para a gente”, comemora.

* Com informações da assessoria de imprensa