Audiência pública promove debate com a sociedade do interior do Amazonas

Mais de 700 pessoas estiveram presentes, neste sábado (17/6), na audiência pública realizada em Silves (AM) referente ao licenciamento ambiental do sistema de escoamento de gás natural do campo de Azulão (AM). O evento foi coordenado pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM).

Os objetivos das audiências públicas são promover o amplo diálogo com as comunidades locais e sociedade civil como um todo, com clareza e transparência; e apresentar o projeto para a população em geral. Em Silves, o evento contou com cinco horas de duração e todos os cidadãos inscritos foram ouvidos.

Estiveram presentes o prefeito de Silves, Raimundo Paulino de Almeida Grana; o presidente do IPAAM, Juliano Valente; o deputado estadual Sinésio Campos, presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento da Assembleia Legislativa do Estadual do Estado do Amazonas, vereadores; representantes do Ministério Público; representantes da sociedade civil; profissionais de imprensa; entre outras autoridades locais.

A Eneva se compromete ainda a manter a transparência em todas as etapas de seu projeto, cumprindo leis e regulamentos que permitem contribuir com o desenvolvimento regional, geração de empregos e em total compromisso com a preservação ambiental.