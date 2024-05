Aula Magna de Gestão de Projetos para a Indústria 4.0 será realizada nesta terça (7/5)

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) realizará, nesta terça-feira (07/05), às 18h30, a Aula Magna do curso de Gestão de Projetos para a Indústria 4.0. O evento acontecerá na Escola Superior de Tecnologia (EST), localizada na Avenida Darcy Vargas, 1.200, Parque Dez de Novembro.

Com previsão de duração de 13 meses, o evento contará com a presença de autoridades acadêmicas, profissionais do setor e futuros participantes do curso. A atividade inaugura uma jornada rumo ao aprimoramento profissional e à capacitação para os desafios da Indústria 4.0.

O curso de Gestão de Projetos para a Indústria 4.0 conta com financiamento da empresa Jabil, por meio de verbas de P&D geridas pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), e é organizado pela UEA.