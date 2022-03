Aumento da produtividade: Programa Jornada Amazônia 4.0 reabre inscrições para promover transformação tecnológica em empresas do PIM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Com o intuito de promover ganhos de eficiência, aumento na produtividade e redução de custos de produção, o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) reabrem as inscrições do Edital Jornada Amazônia 4.0. O Programa irá selecionar 15 empresas do PIM para executar um projeto-piloto de adoção de tecnologias para a Indústria 4.0.

Uma das novidades da nova edição do Programa é que o Edital agora conta com uma plataforma exclusiva de inscrição que promete facilitar o envio das documentações exigidas. O investimento total do projeto é de R$ 3 milhões e as empresas podem se inscrever de 07 de março a 08 de abril de 2022.

Etapas da Jornada

O Programa Jornada Amazônia se divide em duas fases: a primeira etapa é a Inscrição por meio do Edital e a seleção e classificação das 15 empresas. Os critérios para seleção serão definidos com base na documentação de Critérios Técnicos e de Elegibilidade, que deverá ser enviada via plataforma digital pelas empresas interessadas. A plataforma facilita o envio da documentação e permite o acompanhamento etapa a etapa do cadastro das empresas no Programa.

Já a segunda fase, contempla a realização da própria Jornada, com todas as ações previstas pelo Programa, que possui duração total de 15 meses.

As ações previstas, para cada empresa, são:

• Estudo de Prontidão Tecnológica – Realização de um Estudo para avaliar o Nível de Prontidão Tecnológico da empresa. A análise será realizada por meio da metodologia PIMM 4.0;

• Roadmap de Transformação Digital – Plano de ação com metas de ganhos de produtividade a ser criado com base nas atualizações tecnológicas previstas;

• Qualificação 4.0 – Treinamento das empresas e qualificação dos colaboradores no conceito da Indústria 4.0 e suas aplicações;

• Jornada de Transformação 4.0 – implantação efetiva do piloto e tecnologias aplicadas na cadeia produtiva industrial usando o Kit Inteligente (Schneider); e

• Monitoramento e Avaliação – Avaliação dos resultados obtidos nos projetos pilotos com a medição dos indicadores frente às metas do Roadmap de Transformação.

Para o Professor da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Sandro Breval, responsável pelo Estudo de Prontidão Tecnológica, o Programa é uma oportunidade imperdível para todas as empresas que desejam alavancar os seus negócios e tornarem-se mais produtivas e competitivas.

“Essa é a principal vantagem para as empresas participantes: poder participar de um projeto que traz soluções tecnológicas eficientes e assertivas, construídas com base nas lacunas e nas principais necessidades que cada uma das empresas possui”, ressalta Sandro, criador da metodologia PIMM 4.0, que será utilizada no processo do Estudo de Prontidão.

De acordo com Geraldo Feitoza – Diretor Executivo do INDT, a Jornada Amazônia é uma oportunidade para criar um legado de avanço tecnológico no ecossistema de Manaus, além de incentivar outros negócios locais a investirem em manufatura avançada.

“O Programa contribui para o processo de transformação digital do Polo Industrial de Manaus e de todo o ecossistema regional. Além disso, apoia o entendimento das necessidades das empresas selecionadas de forma que seja possível vencer os desafios tecnológicos que elas possuem. Isso garante melhor performance no mercado e promove um impulsionamento coletivo em direção ao processo de transformação 4.0, incentivando outras empresas e instituições, tecnológicas e acadêmicas, a seguirem o mesmo objetivo”, finaliza.

O Presidente da ABDI – Igor Calvet, completa: “Estamos contentes em poder contribuir com o crescimento da região a partir da difusão de tecnologias. O projeto vai impulsionar a nossa indústria em um outro patamar de produtividade, não só em Manaus, mas no Brasil, já que a intenção é irradiar e escalar os resultados para o resto do país”.

Para mais informações, confira a página de relançamento do Programa Jornada Amazônia 4.0 e o link completo do Edital (http://www-indt-org-br-3.rds.land/campanha-abdi-reabertura).

SOBRE O INDT

O INDT é um Instituto de Ciência e Tecnologia, fundado em 2001, que faz parte do maior sistema interdependente de inovação tecnológica da Região Norte. Atua na pesquisa e desenvolvimento de novos Conceitos, Produtos, Serviços e Soluções Tecnológicas Inovadoras, e promove a geração de novos negócios.

SOBRE A ABDI

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) trabalha para que o setor produtivo nacional aumente sua produtividade, competitividade e lucratividade. A partir da formulação de programas e serviços, a ABDI contribui de forma efetiva para o desenvolvimento econômico. A atuação tem, mais recentemente, se concentrado no incentivo à transformação digital, novos modelos de negócios e uso de tecnologias em cidades inteligentes. A ABDI é indutora da cultura de digitalização na economia nacional, gera inteligência competitiva e é responsável pela articulação entre agentes públicos e privados, sempre com o foco no desenvolvimento do setor produtivo brasileiro.