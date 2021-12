Aumento de síndromes respiratórias no período chuvoso é monitorado no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) está em constante monitoramento do aumento das demandas nas unidades de urgência e emergência do Amazonas, devido aos casos de síndromes respiratórias, durante o inverno amazônico. A grande busca por atendimento nessas unidades de portas-abertas é de pacientes com perfil ambulatorial, com classificação de risco baixo, não evoluindo com gravidade e internação, e que podem receber a primeira assistência em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

A secretária executiva adjunta de Políticas em Saúde, da SES-AM, Nayara Maksoud, destacou o monitoramento das síndromes gripais, incluindo os vírus respiratórios em circulação no estado.

“Pelo nosso monitoramento, através de vários painéis tanto de vigilância quanto de assistência, estamos identificando que esses pacientes, na sua maioria, são classificados como de baixo risco. Pacientes que também podem procurar atendimento nas Unidades Básicas de Saúde. Uma orientação à população é que no caso de sintomas leves, como dor de cabeça, febre e coriza, procure uma UBS mais próxima da sua casa”, orientou a secretária.

Diagnóstico – A testagem está sendo prioritária na classificação dos pacientes com sintomas gripais. Para agilizar esse processo, a SES-AM está orientando e municiando as unidades de saúde para ampliar a oferta do teste de antígeno, que libera o resultado de forma mais rápida.

“Todas as unidades de urgência e emergência do Amazonas ofertam o teste de antígeno para identificação se um dos vírus circulantes é ou não a covid-19; e isso propicia uma melhor organização do fluxo na porta das unidades. Temos um volume maior de pacientes, mas a rede estadual de saúde não deixa de atender nenhum paciente que procura pelos nossos serviços”, afirmou Nayara Maksoud.

Orientações – A secretária executiva adjunta de Políticas em Saúde da SES-AM também orienta a população a manter os cuidados de prevenção à Covid-19, que são os mesmos para os demais vírus respiratórios circulantes neste período chuvoso.

“Importante que a população, nesse período sazonal onde as síndromes gripais estão mais acentuadas, procure manter o uso de máscara, a lavagem das mãos, observe seus sinais e sintomas, tanto adulto quanto criança, e procure o serviço médico quando sentir necessidade. Toda a rede de oferta assistencial de saúde está à disposição da população, melhorando a cada dia de acordo com o cenário epidemiológico”, informou.