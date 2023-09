Autazes e Novo Aripuanã lideram em focos de queimadas que trouxeram fumaça para Manaus, apontam dados do Inpe

Dados do programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), apontam que no Brasil o Amazonas lidera em focos de queimadas e dentro do estado os municípios de Autazes e Novo Aripuanã estão no topo do ranking, no período entre os dias ontem (19) e Hoje (20). Devido a isso nesta quarta-feira, 20/9, Manaus amanheceu coberta por fumaça.

Segundo o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e um Sustentabilidade (Semmas), Antonio Stroski, a fumaça em Manaus é oriunda de atividades do meio rural, realizadas no interior do Amazonas, principalmente nos municípios da Região Metropolitana de Manaus que registaram 212 focos.

“Os nossos registros, que conseguimos apurar do Inpe, são as imagens de satélite que detectam a grande ocorrência de queimadas presentes na área metropolitana de Manaus; há um destaque para a quantidade oriunda do município de Autazes, de 32 focos”, disse.

“Tem um questão importante a ser dita que Autazes, Rio Preto da Eva, Itacoatiara e Presidente Figueiredo estão geograficamente distribuídos numa área cujo os ventos predominantes podem trazer desses municípios, da zona rural, a fumaça para a área urbana de Manaus”, completou.

É fundamental que as prefeituras de Autazes, Novo Aripuanã e demais municípios elaborem planos de ação para conscientizar a população sobre os perigos das queimadas. A falta de conhecimento sobre os riscos ambientais e a negligência na hora de descartar resíduos são fatores que contribuem para o aumento no número de incêndios.

Além da poluição atmosférica, as queimadas na região amazônica têm consequências devastadoras para a fauna e flora locais. Milhares de espécies de plantas e animais são afetadas, e muitas vezes, irreversivelmente.

Além disso, a fumaça das queimadas contém diversas substâncias tóxicas que podem causar problemas respiratórios e cardiovasculares em seres humanos. Crianças e idosos são os mais vulneráveis a esses efeitos nocivos à saúde.

Papel das Prefeituras na Prevenção e Combate às Queimadas

As prefeituras devem assumir um papel de liderança na prevenção e combate às queimadas. Essa responsabilidade inclui a criação de campanhas educativas, fiscalização rigorosa e punição para aqueles que realizam queimadas ilegais.

É necessário também investir em infraestrutura e capacitação dos órgãos de controle ambiental, como os Corpos de Bombeiros e as equipes de fiscalização. Essas instituições devem contar com recursos adequados para agir rapidamente e minimizar os danos causados pelos incêndios.

Importância da Participação da Sociedade

A luta contra as queimadas na região amazônica é responsabilidade de todos. Os cidadãos devem se engajar e denunciar práticas ilegais, como o uso do fogo para limpeza de áreas ou a queima de lixo. Além disso, é essencial adotar práticas sustentáveis, como a redução do uso de papel, a destinação correta de resíduos e o consumo consciente.

A crescente preocupação com o aumento dos focos de queimadas no Brasil, principalmente na região amazônica, exige ação imediata por parte das prefeituras, da população e da cooperação internacional. A conscientização, a prevenção e o combate efetivo a esses incêndios são essenciais para a preservação da biodiversidade e da saúde humana. A Amazônia é um patrimônio de importância global e cabe a todos nós protegê-la e preservá-la para as gerações futuras.

Redação AM POST*