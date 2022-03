Auxílio aluguel às famílias do Monte Horebe será pago a partir de quinta

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas por meio da Superintendência Estadual de Habitação-Suhab realiza o pagamento do auxílio-aluguel referente ao mês de março para as famílias do Monte Horebe, nesta quinta-feira, 10/03, e sexta-feira,11/03.

Para esta ação, o Estado está disponibilizando recursos no valor de R$ 1.320.000,00 para o pagamento do mês de março a 2.200 famílias. O auxílio será pago em dois dias, em nove agências do Banco Bradesco.

Para receber o benefício, concedido mediante ordem bancária nominal, os beneficiários devem ir à agência do banco designada, na data definida conforme listagem, a partir das 10h, munidos de RG e CPF, apresentando ainda certidão de casamento e/ou averbação de divórcio, em caso de mudança de nome.

As listagens de nomes, por ordem alfabética e com indicação dos endereços das nove agências do Bradesco nas quais os beneficiários irão receber a parcela, estão disponíveis no site da Suhab, no endereço www.suhab.am.gov.br, com acesso direto pelos links abaixo:

Dia 10: CLIQUE AQUI

Dia 11: CLIQUE AQUI

Atualização cadastral

O setor social do órgão alerta que a atualização cadastral feito via internet foi encerrado no dia 28 de fevereiro e do total de 2.200 beneficiários, 221 não efetivaram a atualização.

De acordo com a gerente do setor social, Germana Aguiar dos Reis, esses beneficiários precisam entrar em contato urgente com a Suhab para para agendar seu atendimento e regularizar seus cadastros, porque sem essa regularização o beneficiário perderá o auxílio-aluguel.

Os beneficiários que ainda não atualizaram os cadastros devem entrar em contato por meio dos telefones: (92) 98422-3705 e (92) 3647-1008 ou por email: [email protected]