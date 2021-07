Auxílio de R$ 600 é entregue a 1.142 profissionais no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O governador Wilson Lima iniciou, nesta terça-feira (13/07), a entrega dos cartões do Auxílio Estadual, no valor de R$ 600, para profissionais da Cultura, Turismo e Esporte, setores fortemente impactados pela pandemia da Covid-19 e que ainda enfrentam dificuldades de recuperação. Inicialmente, 1.142 profissionais que tiveram os cadastros aprovados serão beneficiados, com um montante de recursos de R$ 685.200,00.

Continua depois da Publicidade

Wilson Lima explicou que o valor do benefício será pago em três parcelas de R$ 200 mensais. A primeira parcela do benefício é disponibilizada 48 horas após a entrega do cartão. A segunda parcela será paga em 5 de agosto, e a terceira e última, no dia 5 de setembro.

Os profissionais de cada setor tiveram que obedecer a critérios específicos para ter direito ao auxílio. O auxílio foi anunciado em abril, e desde então os órgãos do Estado envolvidos atuam no cadastramento e avaliação da documentação apresentada pelos profissionais interessados em receber o benefício.

O governador anunciou que, a partir da segunda-feira (19/07), será reaberto o cadastro para os profissionais que ainda não efetuaram o procedimento. Ele determinou que os órgãos do Estado orientem e auxiliem os profissionais a se regularizarem e a adquirirem a documentação necessária para obter o auxílio.